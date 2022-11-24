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У Німеччині відповіли на пропозицію Польщі передати Україні ППО Patriot

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Берлін, Четвер 24 листопада 2022 19:49
У Німеччині відповіли на пропозицію Польщі передати Україні ППО Patriot Фото: Крістіне Ламбрехт, міністр оборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Системи ППО Patriot, які Німеччина має намір передати Польщі, призначені лише для країн-членів НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила глава Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

"Ці Patriot є частиною вбудованої протиповітряної оборони НАТО, а це означає, що вони призначені для розгортання на території НАТО", - наголосила міністр.

За її словами, будь-яке можливе використання американських ЗРК не на території країн-союзників вимагатиме обговорення між країнами Альянсу.

Нагадаємо, раніше Польща прийняла пропозицію Німеччини щодо розміщення систем ППО Patriot на кордоні з Україною.

Після цього міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звернувся до Німеччини з проханням передати Україні ЗРК, які призначалися для його країни.

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