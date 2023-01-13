ua ru
Пт, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна очікує пройти шлях до вступу в ЄС за два роки, - Шмигаль

Новость на русском →
П'ятниця 13 січня 2023 17:21
Україна очікує пройти шлях до вступу в ЄС за два роки, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна сподівається пройти увесь шлях до вступу в Європейський Союз менше, ніж за два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

За його словами, Україна буде готуватися до безпосередніх переговорів щодо вступу до ЄС паралельно з оцінкою відповідності, прийняттям та впровадженням європейського законодавства.

"Що це означає? Буде сформована переговорна позиція України, яка визначить наші сильні сторони, межі компромісів, як вступ до ЄС вплине на окремі сектори економіки та держави загалом. Будуть сформовані команди переговорників з української сторони, які фахово зможуть обговорити деталі в різних сферах. Це стане підставою для відкриття офіційних перемовин про вступ", - сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що далі на Україну очікує шлях переговорів, який має увінчатися підписанням Угоди про вступ до ЄС.

"Ми розраховуємо пройти цей шлях менше ніж за 2 роки. І тоді Україна стане повноправним членом ЄС. Будуть остаточно скасовані всі бар’єри на торгівлю, обмеження щодо руху робочої сили, Україна отримає доступ до структурних та інвестиційних фондів ЄС", - додав він.

Нагадаємо, саміт Україна-ЄС відбудеться у Києві 3 лютого.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що під час саміту планується обговорити початок переговорів щодо членства України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Евросоюз
NEWS
ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара
ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам