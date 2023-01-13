ЄС перерахує перший транш макрофінансової допомоги у січні, - фон дер Ляйєн

Європейський Союз перерахує перший транш макрофінансової допомоги Україні вже цього місяця.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію у шведському місті Кіруна.

"Ми продовжимо нашу підтримку Україні. Ми почнемо в січні з першого траншу макрофінансової допомоги з 18 млрд євро. Це найбільший пакет макрофінансової допомоги, який Європа надавала країнам-партнерам", - заявила вона.

Dear @SwedishPM , ви маєте зробити Ukraine 1st priority of your presidency.

Russia's imperial war also showed that we need to take greater responsibility for our collective security.



Якщо я роблю вашу ambition до міцності EU security & defence policy https://t.co/D7Pdv9EPIR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 13, 2023

Нагадаємо, у грудні країни ЄС підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні 2023 року.

Кредитна програма MFA+ передбачає виконання низки умов і не пов'язана з моніторинговою програмою МВФ, яка була схвалена для України в грудні.

Зазначимо, що у 2022 році ЄС виділив Україні 7,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

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