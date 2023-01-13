ua ru
Пт, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україну йде потепління: синоптики дали прогноз на найближчі п'ять днів

Новость на русском →
П'ятниця 13 січня 2023 15:38
В Україну йде потепління: синоптики дали прогноз на найближчі п'ять днів Фото: В Україну йде потепління, морози відійдуть уже з понеділка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні у найближчі п'ять діб, 13-18 січня, прогнозується поступове підвищення температури. Морози почнуть відступати з понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозами синоптиків, з понеділка відступатимуть нічні морози та переважатимуть плюсові значення.

Але разом із відносно теплою повітряною масою на початку тижня надійдуть невеликі опади у вигляді дощу, подекуди з мокрим снігом.

Вітер південного та південно-східного напрямку помірних швидкостей. У вівторок вітер дещо посилиться.

Температура повітря в суботу, неділю та понеділок, 14-16 січня, коливатиметься від -1 до +1 градуса. Лише у ніч на неділю температура опуститься до -4.

Вже з 17 січня температура повітря збільшиться до +1...+4. У середу, 18 числа - від 3 до 8 з позначкою "плюс".

В Україну йде потепління: синоптики дали прогноз на найближчі п'ять днів

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що до України повертається "європейська" зима. Надалі у країні очікується потепління.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода
NEWS
ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара
ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам