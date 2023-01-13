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Україна вже почала отримувати важку техніку від партнерів, - Єрмак

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П'ятниця 13 січня 2023 16:40
Україна вже почала отримувати важку техніку від партнерів, - Єрмак Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародні партнери вже надають Україні важку техніку для боротьби проти російської агресії. Постачання будуть продовжуватися й надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Щоб виграти цю війну, нам потрібна додаткова військова техніка, важка техніка. Наша співпраця з нашими союзниками продовжується, і все, що я можу наразі сказати, це те, що ми почали отримувати важку техніку", - написав він.

Єрмак впевнений, що так буде продовжуватися й надалі. Він запевнив, що партнери і далі будуть підтримувати Україну усіма можливими способами.

Додамо, що на початку свого посту Єрмак поставив емодзі з прапорами Франції та України.

Нагадаємо, президент Франції Емануель Макррон заявив про намір передати Україні легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії.

У Міноборони країни сподіваються поставити Україні танки за два місяці.

До того ж, міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що Україна зможе отримати танки та бойові літаки від союзників, оскільки на Заході змінюється думка щодо постачання важкого озброєння.

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