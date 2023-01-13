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Україна де-факто стала членом НАТО, а скоро стане і де-юре, - Резніков

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П'ятниця 13 січня 2023 11:14
Україна де-факто стала членом НАТО, а скоро стане і де-юре, - Резніков Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна фактично вже приєдналася до НАТО, при цьому формально поки не стала членом Альянсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю ВВС.

"Україна як країна і Збройні сили України стали є членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (за законом - ред.). Тому що у нас є зброя і розуміння того, як її використовувати", - сказав він.

При цьому Резніков не погодився з тим, що подібні слова можуть вважати неоднозначними не лише в Росії, а й у самому НАТО. Адже Альянс, за його словами, хоч і підтримує Україну, але вжив заходів, щоб його не розглядали як учасника війни.

"Я впевнений, що найближчим часом ми станемо членом НАТО де-юре", - додав міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що Україна стала невід'ємною та значною частиною системи безпеки НАТО. Так, необхідно формалізувати те, що вже давно є фактом.

У свою чергу посол України у Британії Вадим Пристайко вважає, що Україна вступить до ЄС та НАТО після перемоги у війні над Росією.

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Олексій Резніков НАТО
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