Франція назвала терміни передачі Україні легких танків AMX-10RC

У Міноборони Франції окреслили терміни передачі Україні легких колісних танків AMX-10RC. Там сподіваються поставити їх за два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, якого цитує Reuters.

"Франція сподівається доставити в Україну легкі бойові танки AMX-10RC протягом двох місяців", - заявив міністр.

Як пише видання, про таке Лекорню повідомив за підсумками телефонної розмови з українським колегою Олексієм Резніковим, яка відбулася вчора.

Нагадаємо, що 4 січня французький президент Емануель Макррон заявив про намір Парижа передати Києву легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії.

Як згодом зазначили в українському МЗС, рішення президента Франції щодо цих поставок стало революційним.

Детальніше про французькі AMX-10RC читайте в матеріалі РБК-Україна.

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