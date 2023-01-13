Глава Міноборони Німеччини вирішила подати у відставку, - Bild

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild .

Водночас, за даними BILD, вже визначено ймовірного наступника Ламбрехт. Так, м ожливим наступним міністром оборони називають у повноважену Бундестагу у справах збройних сил Єву Хьогль.

Сама Ламбрехт поки не робила жодних публічних заяв щодо своєї відставки. Німецьке Міноборони наразі також цю тему не коментувало.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року у Німеччині розгорівся скандал через нестачу боєприпасів, зокрема до ЗРК Gepard, які передавали Україні. Тоді міністра Ламбрехт критикували за те, що під час її керівництва ситуація з постачанням до німецької армії лише погіршилася.

Крім того, минулого грудня Міноборони Німеччини відмовилося від пропозиції Польщі передати Україні системи протиповітряної оборони Pariot. Тоді Ламбрехт заявляла, що ці системи призначені для розгортання виключно на території НАТО, проте вже у січні цього року Берлін пообіцяв передати Україні цілу батарею Pariot.

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