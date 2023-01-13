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Глава Міноборони Німеччини вирішила подати у відставку, - Bild

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Берлін, П'ятниця 13 січня 2023 21:26
Глава Міноборони Німеччини вирішила подати у відставку, - Bild Фото: Крістіне Ламбрехт, міністр оборони Німеччини (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вирішила подати у відставку з займаної посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.

Як зазначає Bild, про рішення Ламбрехт подати у відставку розповіли відразу декілька інформованих джерел.

Сама Ламбрехт поки не робила жодних публічних заяв щодо своєї відставки. Німецьке Міноборони наразі також цю тему не коментувало.

Водночас, за даними BILD, вже визначено ймовірного наступника Ламбрехт. Так, можливим наступним міністром оборони називають уповноважену Бундестагу у справах збройних сил Єву Хьогль.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року у Німеччині розгорівся скандал через нестачу боєприпасів, зокрема до ЗРК Gepard, які передавали Україні. Тоді міністра Ламбрехт критикували за те, що під час її керівництва ситуація з постачанням до німецької армії лише погіршилася.

Крім того, минулого грудня Міноборони Німеччини відмовилося від пропозиції Польщі передати Україні системи протиповітряної оборони Pariot. Тоді Ламбрехт заявляла, що ці системи призначені для розгортання виключно на території НАТО, проте вже у січні цього року Берлін пообіцяв передати Україні цілу батарею Pariot.

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