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Україна отримає від Ізраїлю сучасні технології оповіщення про ракети та дрони, - посол

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Єрусалим, П'ятниця 13 січня 2023 14:22
Україна отримає від Ізраїлю сучасні технології оповіщення про ракети та дрони, - посол Фото: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна отримає від Ізраїлю сучасні технології оповіщення про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука під час брифінгу.

"Триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, що після зміни уряду Ізраїль заявив, що проведе ревізію у сфері міжнародних відносин.

Зокрема, новий глава МЗС Ізраїлю заявив, що хоче змінити підхід до війни Росії проти України. Він попередив, що його країна менше говоритиме про вторгнення і відновить контакти з керівництвом РФ.

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