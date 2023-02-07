Руйнівні землетруси на Близькому Сході і кадрові питання: новини за 6 лютого

В Україні планують подовжити терміни дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації, а Українська греко-католицька церква переходить на новий церковний календар.

Війна Росії проти України: останні новини

За даними на ранок понеділка, 6 лютого, українські військові ліквідували за добу 870 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 132 160 військових. Також ЗСУ знищили десятки техніки, зокрема 11 танків.

Росіяни продовжують перекидати в окупований Маріуполь живу силу і техніку.

Окупанти вкотре обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджено церкву, житлові будинки та газову трубу.

Російські агресори намагатимуться відволікати українських військових шляхом наступу з різних напрямків, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Українські військові ліквідували два ворожі катери з диверсійно-розвідувальними групами при спробі облаштування спостережних постів на півдні.

Протягом доби росіяни активно використовували реактивні системи залпового вогню. ЗСУ завдали більше десяти ударів по позиціях ворога.

Формування "Гвардії наступу" почалося із сильного старту. Набір до штурмових підрозділів триватиме.

Диктатор Володимир Путін поставив своїм підлеглим за ціль повне захоплення Луганської та Донецької областей. Однак вони не зможуть досягти цих цілей, заявив очільник РНБО Олексій Данілов.

Планету трясе не по-дитячому - руйнівні землетруси у Туреччині, Сирії та інших країнах

Туреччину сколихнула серія землетрусів, внаслідок чого зруйновано багато будинків. У країні внаслідок потужного землетрусу загинули щонайменше 2316 людей. При цьому 13 293 особи дістали поранення. Підземні поштовхи завдали шкоди також у Лівії та Сирії. Там зафіксовані руйнування будівель.

Туреччина призупинила прокачування нафти до великого середземноморського термінала через землетруси, які й досі не вщухають.

Україна не має інформації про загиблих громадян внаслідок землетрусу в Туреччині. При цьому МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями, що проживають у зоні стихійного лиха.

На півдні Казахстану зафіксували сильний землетрус.

У понеділок вранці на заході Нью-Йорка стався землетрус магнітудою 3,8.

Тиждень тільки починається - кадрові питання

Кадрових змін у сфері обороні цього тижня не буде, заявив Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" у ВР. Тому Олексій Резніков поки залишається на посаді міністра оборони України.

Крім того, він повідомив, що конкурс, під час якого буде обрано нового директора Національного антикорупційного бюро, може завершитися вже в березні. А от на посаду кервника української митниці поки що кандидатур у Верхїовній раді немає.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандуючого, де розглянули призначення глав ОВА. Крім того, президент вніс до Верховної ради подання про призначення виконуючого обов'язки голови СБУ Василя Малюка очільником відомства, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль - про призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України.

Снігопад, ожеледиця і мороз - погода на тиждень

Київ засипало снігом, на дорогах ожеледиця. Водіїв просять без потреби не виїжджати.

У Карпатах вдарив сильний мороз, а видимість погіршилася через туман. Українців закликають утриматися від походу в гори.

Загалом Україну на початку робочого тижня накриють дощі, а з середи вже буде переважно без опадів. Однак у західних регіонах температура вночі опуститься до -17 градусів.

У вівторок, 7 лютого, в Україні лише в декількох регіонах очікується сніг, на більшості території - без опадів. Також на дорогах залишатиметься ожеледиця, в Карпатах - до 17 морозу.