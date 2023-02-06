У Туреччині стався сильний землетрус: у країні оголошено найвищий рівень тривоги
Біля міста Газіантеп із населенням понад 1 млн осіб на півдні Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8 балів. Його епіцентр знаходився за 37 км від населеного пункту на глибині 10 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.
Повідомляється, що внаслідок події є руйнування у кількох провінціях, сталося кілька афтершоків магнітудою понад 6 балів. Через 10 хвилин після першого поштовху було зафіксовано ще один -магнітудою 6,3.
Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. Руйнування зафіксовано у чотирьох провінціях: Кахраманмараш, Малатья, Шанліурфа та Газіантеп. Про жертв поки не повідомлялося. Щонайменше внаслідок землетрусу повністю зруйновано одну восьмиповерхову будівлю.
Землетрус відчувався в інших країнах. Про підземні поштовхи повідомлялося в Лівані та Сирії.
Також відомо, що у місті Шанліурфа землетрус зруйнував 16 будинків, у провінції Кахраманмараш спалахнула велика пожежа.
МНС Туреччини готує допомогу постраждалим провінціям. Офіційних даних про кількість поранених та загиблих наразі немає. Продовжуються пошуки людей під завалами.
Says:— Aleph א (@no_itsmyturn) February 6, 2023
"Тим є те, що я знав, adıyaman gölbaşı"
Чи можна кинути остання відео для трансляції #Turkey #Deprem pic.twitter.com/Pizto7Lv0J
Another Video- First video є emerging після M7.8 earthquake в центрі Turkey. #earthquake in #Şanlıurfa #Turkey #Earthquake pic.twitter.com/mVxNorZ0j0- Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 6, 2023
Оновлено (5:19)
Повідомляється, що землетрус відчувався в 10 провінціях Туреччини, стався 22 афтершоки. У країні оголошено найвищий рівень тривоги, що передбачає міжнародну допомогу.
Підземні поштовхи відчувалися також у Сирії. Вони призвели до руйнування кількох будівель у провінційному центрі Хама.
Оновлено (5:42)
За даними ВВС, щонайменше 10 людей загинули внаслідок потужного землетрусу в Туреччині, кількість жертв зростає.
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