ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кандидатів нуль: Арахамія про нове керівництво митниці

Новость на русском →
Україна, Понеділок 06 лютого 2023 20:25
Кандидатів нуль: Арахамія про нове керівництво митниці Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Верховна рада наразі не має кандидатів на посаду кервника української митниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

За словами Арахамії, зазвичай на ту чи іншу посаду є достатня кількість кандидатів. Однак що стосується керівника митниці - то бажаючих очолити її немає.

"Наразі немає жодних. Ба більше, якщо зазвичай ми маємо багато бажаючих, то зараз таких кандидатів нуль", - сказав він.

Арахамія також зазначив, що основні корупційні схеми метниці існують на низових рівнях. І це значно ускладнює вибир керівництва.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Кабмін звільнив керівництво Державної митної служби.

Додамо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував звільнення керівництва митниці. Він також пов'язав обшуки у колишніх чиновників, нардепів та інших посадовців з обіцяними "весняними посадками".

Детальні про масові обшуки та їх фігурантів читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна митна служба Давид Арахамія
NEWS
Клименко назвав терміни завершення розслідування катастрофи у Броварах
Клименко назвав терміни завершення розслідування катастрофи у Броварах
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії