Кандидатів нуль: Арахамія про нове керівництво митниці
Верховна рада наразі не має кандидатів на посаду кервника української митниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.
За словами Арахамії, зазвичай на ту чи іншу посаду є достатня кількість кандидатів. Однак що стосується керівника митниці - то бажаючих очолити її немає.
"Наразі немає жодних. Ба більше, якщо зазвичай ми маємо багато бажаючих, то зараз таких кандидатів нуль", - сказав він.
Арахамія також зазначив, що основні корупційні схеми метниці існують на низових рівнях. І це значно ускладнює вибир керівництва.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Кабмін звільнив керівництво Державної митної служби.
Додамо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував звільнення керівництва митниці. Він також пов'язав обшуки у колишніх чиновників, нардепів та інших посадовців з обіцяними "весняними посадками".
Детальні про масові обшуки та їх фігурантів читайте у матеріалі РБК-Україна.
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