Кандидатів нуль: Арахамія про нове керівництво митниці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

За словами Арахамії, зазвичай на ту чи іншу посаду є достатня кількість кандидатів. Однак що стосується керівника митниці - то бажаючих очолити її немає.

"Наразі немає жодних. Ба більше, якщо зазвичай ми маємо багато бажаючих, то зараз таких кандидатів нуль", - сказав він.

Арахамія також зазначив, що основні корупційні схеми метниці існують на низових рівнях. І це значно ускладнює вибир керівництва.