Зранку у понеділок, 6 лютого, Київ засипало снігом, на дорогах ожеледиця. Водіїв просять без потреби не виїжджати та не заважати роботі спецтехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію .

"Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць. Ще раз закликаємо киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки", - йдеться в повідомленні.

Як додають в КМВА, станом на 08:30 на вулиці Києва виведено 103 одиниці комунальної спецтехніки.

"Сніг прибирають понад 3,5 тисячі комунальників. Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки інтенсивно обробляються протиожеледними засобами", - додали в адміністрації.

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