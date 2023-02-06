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Окупанти перекидають у порт Маріуполя війська та техніку, - мерія

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Маріуполь, Понеділок 06 лютого 2023 10:16
Окупанти перекидають у порт Маріуполя війська та техніку, - мерія Фото: окупанти перекидають у порт Маріуполя техніку та солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни продовжують перекидати в окупований Маріуполь живу силу та техніку. Зокрема, зброю переміщують у порт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За його словами, окупанти використовують порт для накопичення військової сили. Вночі зафіксоване переміщення у порт Маріуполя 8 одиниць реактивних систем залпового вогню, 2 систем ППО типу С-300.

Також у порт направили 6 автобусів з солдатами та 6 вантажівок з боєкомплектами.

"Маріуполь продовжують накачувати окупантами", - підсумував Андрющенко.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія стягнула у Маріупольський район понад 30 тисяч окупантів.

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