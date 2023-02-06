Окупанти перекидають у порт Маріуполя війська та техніку, - мерія

Фото: окупанти перекидають у порт Маріуполя техніку та солдатів (Getty Images)

Росіяни продовжують перекидати в окупований Маріуполь живу силу та техніку. Зокрема, зброю переміщують у порт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За його словами, окупанти використовують порт для накопичення військової сили. Вночі зафіксоване переміщення у порт Маріуполя 8 одиниць реактивних систем залпового вогню, 2 систем ППО типу С-300. Також у порт направили 6 автобусів з солдатами та 6 вантажівок з боєкомплектами. "Маріуполь продовжують накачувати окупантами", - підсумував Андрющенко.

