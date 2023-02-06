Втрати Росії в Україні перевищили 132 тисячі солдатів, - Генштаб

За даними на ранок понеділка, 6 лютого, українські військові ліквідували за добу 870 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 132 160 військових. Також ЗСУ знищили десятки техніки, зокрема 11 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Як повідомлялось, окупанти намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Під час боїв в районі міста Бахмута відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед військ РФ.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни, кроки президента РФ Володимира Путіна щодо України вказують на ймовірну невідповідність між його максималістськими цілями та його готовністю приймати ризиковані рішення, необхідні для їхнього досягнення.

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