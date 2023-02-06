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Резніков залишається. Кадрових змін в обороні цього тижня не буде, - Арахамія

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Київ, Понеділок 06 лютого 2023 10:40
Резніков залишається. Кадрових змін в обороні цього тижня не буде, - Арахамія Фото: очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кадрових змін у сфері обороні цього тижня не буде. Тому Олексій Резніков поки залишається на посаді міністра оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в Telegram.

"Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ. Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Верховна Рада збирається відправити Олексія Резнікова у відставку з посади міністра оборони. На цей пост планували призначити керівника ГУР Кирила Буданова.

Пізніше Давид Арахамія пояснив, що війна в Україні потребує кадрових рішень, тому потрібно, щоб кадрові силовики очолювали силові відомства. Він також повідомив, що Резнікова хочуть перевести на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Сам Резніков заявив, що поки не отримував таких пропозицій, а навіть якби йому запропонували - відмовився б.

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Олексій Резніков Давид Арахамія
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