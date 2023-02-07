Разрушительные землетрясения на Ближнем Востоке и кадровые вопросы: новости за 6 февраля

В Украине планируется продлить сроки действия военного положения и проведения общей мобилизации, а Украинская греко-католическая церковь переходит на новый церковный календарь.

Война России против Украины: последние новости

По данным на утро понедельника, 6 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 870 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 132 160 военных. Также ВСУ уничтожили десятки техники, в том числе 11 танков.

Россияне продолжают перебрасывать в оккупированный Мариуполь живую силу и технику.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего повреждены церковь, жилые дома и газовая труба.

Российские агрессоры будут пытаться отвлекать украинских военных путем наступления по разным направлениям, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Украинские военные ликвидировали два вражеских катера с диверсионно-разведывательными группами при попытке обустройства наблюдательных постов на юге.

В течение суток россияне активно использовали реактивные системы залпового огня. ВСУ нанесли более десяти ударов по позициям врага.

Формирование "Гвардии наступления" началось с сильного старта. Набор в штурмовые подразделения будет продолжаться.

Диктатор Владимир Путин поставил перед своими подчиненными цель - полный захват Луганской и Донецкой областей. Однако они не смогут добиться этих целей, заявил глава СНБО Алексей Данилов.

Планету трясет не по-детски - разрушительные землетрясения в Турции, Сирии и других странах.

Турцию всколыхнула серия землетрясений, в результате чего разрушены многие дома. В стране в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере 2316 человек. При этом 13 293 человека получили ранения. Подземные толчки нанесли ущерб также в Ливии и Сирии. Там зафиксированы разрушения построек.

Турция приостановила прокачку нефти в крупный средиземноморский терминал из-за землетрясений, которые до сих пор не утихают.

У Украины нет информации о погибших гражданах в результате землетрясения в Турции. При этом МИД получил 24 обращения об отсутствии связи с проживающими в зоне стихийного бедствия украинцами.

На юге Казахстана было зафиксировано сильное землетрясение.

В понедельник утром на западе Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Неделя только начинается - кадровые вопросы

Кадровых изменений в сфере обороны на этой неделе не будет, заявил Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в ВР. Поэтому Алексей Резников пока остается в должности министра обороны Украины.

Кроме того, он сообщил, что конкурс, в ходе которого будет избран новый директор Национального антикоррупционного бюро, может завершиться уже в марте. А вот на должность руководителя украинской таможни пока кандидатур в Верховной Раде нет.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где рассмотрели назначение глав ОВА. Кроме того, президент внес в Верховную раду представление о назначении исполняющего обязанности главы СБУ Василия Малюка главой ведомства, а премьер-министр Денис Шмыгаль - о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел Украины.

Снегопад, гололедица и мороз - погода на неделю

Киев засыпало снегом, на дорогах гололедица. Водителей просят без нужды не выезжать.

В Карпатах ударил сильный мороз, а видимость ухудшилась из-за тумана. Украинцев призывают воздержаться от похода в горы.

В целом, Украину в начале рабочей недели накроют дожди, а со среды уже будет преимущественно без осадков. Однако в западных регионах температура ночью опустится до -17 градусов.

Во вторник, 7 февраля, в Украине лишь в нескольких регионах ожидается снег, на большинстве территорий - без осадков. Также на дорогах будет гололедица, в Карпатах - до 17 мороза.