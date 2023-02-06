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В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти

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Україна, Понеділок 06 лютого 2023 09:12
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроекти про затвердження указів президента продовження строку дії воєнного стану та про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проекти законів від 6 лютого 8419 та 8420.

Згідно з проектами, воєнний стан та мобілізацію продовжать ще на 90 діб після 19 лютого.

Нагадаємо, Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення. Після цього Рада продовжила воєнний стан на 30 днів, а потім ще на 30 днів. - До 25 травня.

Потім воєнний стан продовжували на 90 днів - до 23 серпня, до 21 листопада і до 19 лютого 2023 року.

Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю та алкоголем, заборона на масові заходи та страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

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Володимир Зеленський мобилизация в Украине
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