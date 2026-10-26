Росія за місяць застосувала близько 350 "Бандеролей" і "Дань-Т", - Ігнат

Російські війська за місяць застосували близько 350 боєприпасів "Бандероль" і "Дань-Т". Це приблизно вдесятеро менше, ніж реактивних безпілотників, які РФ використовує для атак по Україні.

Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За словами Ігната, S-8000, відома як "Бандероль", і "Дань-Т" належать до засобів ураження, які можна називати ракетами-дронами або баражуючими боєприпасами. Важливою особливістю цієї зброї є те, що її запускають із повітряних платформ.

Дальність польоту таких засобів становить приблизно 600 кілометрів. Спочатку росіяни запускали їх з ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон", а згодом почали використовувати для цього вертольоти.

За оцінкою Ігната, не виключено, що Росія працює над можливістю запускати ці боєприпаси також із літаків.

Чи може Росія виробляти більше таких боєприпасів

Наразі "Бандеролей" і "Дань-Т" значно менше, ніж реактивних БПЛА. Ігнат припускає, що Росія поки не може масштабувати виробництво цих засобів ураження такими ж темпами.

"Поки що, схоже, вони не можуть масштабувати виробництво так само сильно. Але ми ж не знаємо всіх їхніх можливостей і спроможностей", - додав він.

Росія почала застосовувати "Бандеролі" приблизно півтора року тому. Спочатку це були поодинокі випадки, зокрема над акваторією Чорного моря та в напрямку Херсонської й Миколаївської областей.

Згодом Росія певною мірою наростила їх виробництво й почала використовувати ці засоби поряд із реактивними безпілотниками.

"Зараз вони вже певною мірою наростили випуск цих засобів разом із реактивними БПЛА. Але "Бандероль" уже буде змінюватися на більш нову версію - "Дань-Т". Ми їх так розділяємо", - підсумував Ігнат.