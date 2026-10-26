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Росія за місяць застосувала близько 350 "Бандеролей" і "Дань-Т", - Ігнат

11:56 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Росія за місяць застосувала близько 350 "Бандеролей" і "Дань-Т", - Ігнат Фото: начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
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Російські війська за місяць застосували близько 350 боєприпасів "Бандероль" і "Дань-Т". Це приблизно вдесятеро менше, ніж реактивних безпілотників, які РФ використовує для атак по Україні.

Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За словами Ігната, S-8000, відома як "Бандероль", і "Дань-Т" належать до засобів ураження, які можна називати ракетами-дронами або баражуючими боєприпасами. Важливою особливістю цієї зброї є те, що її запускають із повітряних платформ.

Дальність польоту таких засобів становить приблизно 600 кілометрів. Спочатку росіяни запускали їх з ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон", а згодом почали використовувати для цього вертольоти.

За оцінкою Ігната, не виключено, що Росія працює над можливістю запускати ці боєприпаси також із літаків.

Чи може Росія виробляти більше таких боєприпасів

Наразі "Бандеролей" і "Дань-Т" значно менше, ніж реактивних БПЛА. Ігнат припускає, що Росія поки не може масштабувати виробництво цих засобів ураження такими ж темпами.

"Поки що, схоже, вони не можуть масштабувати виробництво так само сильно. Але ми ж не знаємо всіх їхніх можливостей і спроможностей", - додав він.

Росія почала застосовувати "Бандеролі" приблизно півтора року тому. Спочатку це були поодинокі випадки, зокрема над акваторією Чорного моря та в напрямку Херсонської й Миколаївської областей.

Згодом Росія певною мірою наростила їх виробництво й почала використовувати ці засоби поряд із реактивними безпілотниками.

"Зараз вони вже певною мірою наростили випуск цих засобів разом із реактивними БПЛА. Але "Бандероль" уже буде змінюватися на більш нову версію - "Дань-Т". Ми їх так розділяємо", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, у вересні Brave1 повідомив, що українські розробники створили засоби для перехоплення російських ракет-дронів "Бандероль".

Один із таких засобів уже застосовують для знищення цих цілей, причому його використання обходиться значно дешевше, ніж вартість самого російського боєприпасу.

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Росія за місяць застосувала близько 350 "Бандеролей" і "Дань-Т", - Ігнат
Росія за місяць застосувала близько 350 "Бандеролей" і "Дань-Т", - Ігнат
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