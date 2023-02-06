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Землетрус в Туреччині: МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями

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Понеділок 06 лютого 2023 14:57
Землетрус в Туреччині: МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями Фото: речник МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна не має інформації про загиблих громадян внаслідок землетрусу в Туреччині. При цьому МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями, що проживають у зоні стихійного лиха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка.

За його словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу в Туреччині.

Так, у посольстві України було створено оперативний штаб. Залучені також можливості генконсульства в Стамбулі та консульства в Анталії. Дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами. Тим часом пошуково-рятувальні роботи тривають.

"Наразі маємо 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха. Вся інформація оперативно передана турецькій стороні. Місця знаходження наших громадян з’ясовуються", - написав Ніколенко.

Речник зазначив, що після отримання оновленої інформації дипломати будуть негайно інформуватиму рідних. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила.

Нагадаємо, через сильний землетрус на південному сході Туреччини загинули щонайменше 912 людей, більше ніж 5 тисяч постраждали. Після цього стався ще один землетрус у центральній частині країни.

Усе, що відомо про наслідки землетрусу, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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