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Зеленський провів засідання Ставки: розглянули призначення глав ОВА та розвіддані

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Понеділок 06 лютого 2023 16:50
Зеленський провів засідання Ставки: розглянули призначення глав ОВА та розвіддані Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 лютого, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій обговорювали питання призначення очільників обласний військових адміністрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Керівництво ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Окрему увагу учасники приділили позиціям Сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами.

Учасники також заслухали дані від розвідки щодо можливих дій росіян найближчим часом.

Члени Ставки розглянули питання щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних військових адміністрацій у низці регіонів.

Нагадаємо, 24 січня Зеленський відправив у відставку п'ятьох голів областей.

До того ж, 2 лютого засідання Ставки верховного головнокомандувача пройшло у новому форматі.

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