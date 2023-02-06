На півдні Казахстану зафіксували сильний землетрус

Сьогодні 6 лютого, землетрус магнітудою 5,4 було зафіксовано й в Казахстані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " КазТаг ".

"6 лютого о 19 год 02 хв 40 сек Алматинського часу зареєстровано землетрус. Епіцентр землетрусу розташований за 628 км на захід від м. Алмати на території Казахстану. Магнітуда MPV 5.4", - йдеться в повідомлені мережі сейсмічних станцій ТОВ "СОМЕ"

Також поштовх був зафіксований в: