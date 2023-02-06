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На півдні Казахстану зафіксували сильний землетрус

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Понеділок 06 лютого 2023 16:29
На півдні Казахстану зафіксували сильний землетрус Фото: На півдні Казахстану зафіксували сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні 6 лютого, землетрус магнітудою 5,4 було зафіксовано й в Казахстані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "КазТаг".

"6 лютого о 19 год 02 хв 40 сек Алматинського часу зареєстровано землетрус. Епіцентр землетрусу розташований за 628 км на захід від м. Алмати на території Казахстану. Магнітуда MPV 5.4", - йдеться в повідомлені мережі сейсмічних станцій ТОВ "СОМЕ"

Також поштовх був зафіксований в:

  • Темірлані - 3 бали;
  • Шимкенті - 2-3 бали;
  • Таразі - 2 бали.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Туреччині та низці сусідніх країн стався сильний землетрус, який призвів до численних жертв. Агентство розкривало усі подробиці трагедії.

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