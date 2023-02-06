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Зеленський про формування "Гвардії наступу": початок сильний, продовження буде

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Київ, Понеділок 06 лютого 2023 21:58
Зеленський про формування "Гвардії наступу": початок сильний, продовження буде Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Формування "Гвардії наступу" почалося з сильного старту. Набір до штурмових підрозділів триватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Йде формування нових бригад Національної гвардії, поліції, прикордонників - "Гвардії наступу". Початок сильний. Продовження буде. Я дякую всім, хто виявив інтерес до формування бригад. Дякую всім, хто подає заявки", - заявив голова держави.

Нагадаємо, в.о. голови МВС Ігор Клименко 2 лютого розповів, що в Україні розпочався набір до штурмових бригад - "Гвардії наступу".

Пізніше заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко розповіла, що до "Гвардії наступу" дуже активно подають заявки.

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