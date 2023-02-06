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У Карпатах тримається 20-градусний мороз: туристів закликають не ходити в гори

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Карпати, Понеділок 06 лютого 2023 08:40
У Карпатах тримається 20-градусний мороз: туристів закликають не ходити в гори Фото: у Карпатах вирує негода 6 лютого (dsns.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Карпатах вдарив сильний мороз, а видимість погіршилася через туман. Українців закликають утриматися від походу в гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Рятувальники зазначають, що на горі Піп Іван станом на 8:00 зафіксували -20 градусів. Крім того, на високогір'ї тримається густий туман, тому видимість знизилася до 20 метрів.

Вітер північно-східний з поривами до 13 м/с.

"Увага!!! Складні погодні умови. Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я", - зазначають рятувальники.

У Карпатах тримається 20-градусний мороз: туристів закликають не ходити в гори

Фото: у Карпатах тримається сильний мороз (facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, вчора на горі Піп Іван також зафіксували сильний мороз, вітер та туман.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні очікується невеликий сніг, українців попереджають про ожеледицю на дорогах.

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