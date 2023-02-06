ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На заході Нью-Йорка стався землетрус

Новость на русском →
США, Понеділок 06 лютого 2023 18:45
На заході Нью-Йорка стався землетрус Фото: землетрус стався на заході Нью-Йорка (скріншот: nwschat.weather.gov)
Автор: Тетяна Зарембо

У понеділок вранці на заході Нью-Йорка стався землетрус магнітудою 3,8. Епіцентр землетрусу знаходився в 1,3 милях на схід і північний схід від Західної Сенеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

"Сьогодні приблизно о 6:15 ранку за східним часом багато людей відчули сильний землетрус у районі Баффало, штат Нью-Йорк. Поки що невідомо, чи є якісь збитки від землетрусу", - повідомили в Національній метеорологічній службі США.

Як повідомляє видання, багато людей телефонували до телеканалу WIVB, повідомляючи, що відчули це в таких місцях, як Лакаванна, Кенмор, Баффало, Амхерст, Гамбург і Вест-Сенека.

Керівник округу Ері Марк Полонкарц сказав, що, за даними Департаменту національної безпеки та служби надзвичайних ситуацій округу, підтверджений землетрус відчувався на півночі до Ніагарського водоспаду та на південь до Орчард-парку.

"Було відчуття, ніби машина врізалася в мій будинок у Баффало", - сказав Полонкарц.

Староста міста Вест-Сенека Гері Діксон зазначив, що йому невідомо про будь-які збитки, які сталися в місті в результаті землетрусу. Але далі на північ мер Байрон Браун розповів, що димова труба впала на автомобіль у північному Буффало.

"Це не перший випадок, коли західний Нью-Йорк зазнав землетрусу. Минулого року у містечку Варшава штату Нью-Йорк стався незначний землетрус магнітудою 2,6. Розглядаючи південний Онтаріо та західний Нью-Йорк загалом, Геологічна служба США (USGS) каже, що в цьому регіоні відбуваються помірно часті землетруси, принаймні з моменту, коли перший був зареєстрований у 1840 році", - зауважує видання.

Найбільший зареєстрований землетрус стався поблизу Аттики в 1929 році і був зареєстрований із магнітудою 4,9, що спричинило помірні пошкодження.

"Землетруси, які надто малі, щоб завдати шкоди, відчуваються приблизно три-чотири рази на десятиліття, хоча лише один був відчутний у 1940-х роках, а вісім - у 1960-х", - констатувало USGS.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що на півдні Туреччини і на півночі Сирії стався потужний землетрус, внаслідок якого загинуло понад 1500 людей і було зруйновано тисячі будівель. Землетрус силою 7,8 бала відчувався також у Лівані та Ізраїлі. Згодом, о 13:24 за турецьким часом, у країні стався ще один землетрус.

Смертоносні підземні поштовхи відчувалися на Кіпрі та в Іраку, сильний землетрус зафіксували на півдні Казахстану.

Додамо, що землетруси могли відчувати жителі Криму та півдня України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Землетрус
NEWS
Шмигаль вніс до Ради подання про призначення Клименка головою МВС
Шмигаль вніс до Ради подання про призначення Клименка головою МВС
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії