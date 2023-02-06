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Частину України накриє сніг та морози до -17: прогноз погоди на тиждень

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Київ, Понеділок 06 лютого 2023 16:38
Частину України накриє сніг та морози до -17: прогноз погоди на тиждень Фото: Частину України накриє сніг та морози до -17 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україну на початку робочого тижня накриють дощі, а з середи вже буде переважно без опадів. Однак у західних регіонах температура вночі опуститься до -17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра у західних, північних, Вінницьких областях, у Криму, вдень та в південній частині буде невеликий сніг. А ось на решті території країни з 8 по 10 лютого переважно без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північний, північний, 5-10 м/с. У вівторок та середу, 7 та 8 лютого, у південній частині країни та східних областях прогнозуються місцями пориви 15-20 м/с.

Температура завтра вночі опуститься до -4 -9 градусів, а на Закарпатті - до 15 градусів морозу. Вдень буде близько 0 -5 градусів.

У вівторок та середу вночі очікується -8 -14 градусів, а вдень -1 -7. При цьому в Карпатах вночі температура опуститься до -12 -17 градусів. Вдень вона становитиме -5 -10 градусів.

Нагадаємо, завтра в Україні у кількох регіонах очікується сніг, проте на більшості території країни - без опадів.

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