Сніг обіцяють лише в п'яти регіонах. Синоптики розповіли про погоду на завтра
Завтра, у вівторок, 7 лютого, в Україні лише в декількох регіонах очікується сніг, на більшості території - без опадів. Також на дорогах буде ожеледиця, в Карпатах - до 17 морозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
У західних, північних, Вінницькій областях, в Криму, вдень і у південній частині невеликий сніг; на решті території без істотних опадів.
Ожеледиця та вітер
На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині країни та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря
Температура вночі 4-9° морозу, на Закарпатті до 15° морозу, вдень 0-5° морозу; в Карпатах вночі 12-17°, вдень 5-10° морозу.
Як повідомлялось, у Карпатах вдарив сильний мороз, а видимість погіршилася через туман. Українців закликають утриматися від походу в гори.
Нагадаємо, зранку у понеділок, 6 лютого, Київ засипало снігом, на дорогах ожеледиця. Водіїв просять без потреби не виїжджати та не заважати роботі спецтехніки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.