В Україні заблокували активи Курченка, Дерипаски, Януковича та колишнього голови Міноборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 12 жовтня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано в документі.

Згідно з указом, активи Януковича, екс-міністра оборони України Павла Лебедєва, російського підприємця Олега Дерипаски та українського бізнесмена Сергія Курченка були заблоковані на 10 років.