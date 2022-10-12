Канада оголосила новий пакет допомоги Україні на 47 млн доларів: що до нього увійде

Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на 47 млн доларів. До нього, зокрема, увійде зимовий одяг для українських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC .

Окрім цього, Канада виділить Україні 2 млн доларів на забезпечення супутникового зв’язку в Україні.

Також до пакету увійде військове обладнання, передусім артилерійські снаряди, на 15 млн доларів.

До складу нового пакету допомоги увійде переважно нелетальне обладнання. Так, Канада передавть 500 тисяч одиниць зимового військового одягу для бійців ЗСУ.

Сьогодні міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше Канада передала Україні 450 млн канадських доларів (або 349 млн доларів США) допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону.

Канада також направить до Польщі додатково 40 бойових інженерів та саперів для допомоги у навчанні українських солдатів та офіцерів.

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