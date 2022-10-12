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Посли ЄС схвалили створення військової місії для допомоги Україні

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Брюссель, Середа 12 жовтня 2022 15:57
Посли ЄС схвалили створення військової місії для допомоги Україні Фото: посли ЄС схвалили створення військової місії для допомоги Україні (pixabay)
Автор: Руслан Гаращенко

У середу, 12 жовтня, посли країн Євросоюзу схвалили створення військової місії щодо надання допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС сьогодні погодилися створити військову місію ЄС щодо надання допомоги Україні зі штаб-квартирами у Німеччині та Польщі", - написав журналіст.

Він зазначив, що у понеділок створення місії мають схвалити міністри закордонних справ країн ЄС.

"Місія має запрацювати якнайшвидше", - додав Йозвяк.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Франції, Польщі та Німеччини раніше у вересні виступили за створення спеціальної європейської місії з навчання та допомоги в ЄС для українських військових.

Створити місію для навчання ЗСУ у Європі запропонував голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Він також нещодавно заявив, що місія ЄС може бути створена вже у жовтні.

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