Окупанти всю ніч били з "Градів" по Нікопольському району: важко поранено дитину
Російські окупанти вночі 12 жовтня 7 разів "накривали" Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"На мирний Нікополь ворог випустив понад 100 снарядів. Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Важко поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні", - зазначив посадовець.
У місті пошкоджені понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач, два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації.
"У Марганецькій та Мирівській громадах - без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються", - додав Резніченко.
Нагадаємо, росіяни вночі 12 жовтня завдали ударів ракетами С-300 по Запоріжжю. Було зафіксовано 7 "прильотів".
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