Литва зникне з мапи світу: Медвєдєв пригрозив "радіоактивним попелом"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Литві наслідками у разі розміщення на її території будь-якої зброї, зокрема ядерної. Він заявив, що в разі російської відповіді НАТО нібито не стане на захист країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Медведєв заявив, що Москва може розглядати розміщення ядерної зброї в Литві як підставу для військової відповіді.

"З того, що я розумію, Литва говорила про можливість розміщення будь-якої зброї, включно з ядерною, на своїй території", - заявив він.

За словами російського політика, у разі такого розвитку подій Росія нібито буде змушена реагувати.

"Якщо, не дай Боже, щось подібне станеться, і нам доведеться реагувати на їхні дії, ніхто не стане на їхній захист", - сказав Медведєв.

Він також заявив, що стаття 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає принцип колективної оборони НАТО, нібито не буде застосована у разі такого сценарію.

"Відомо, що стаття 5 Північноатлантичного договору не буде застосована. Усі це визнають, тому що якщо вона буде застосована, це стане глобальною катастрофою, планетарного масштабу", - стверджує Медведєв.

Після цього він виступив із прямою погрозою на адресу Литви.

"Литва зникне з карти світу", - заявив заступник голови Ради безпеки РФ.

Його слова пролунали на тлі дискусії в Литві щодо можливого скасування конституційної заборони на розміщення ядерної зброї. Комітет Сейму з питань права та правопорядку підтримав відповідну ініціативу. За неї проголосували семеро членів комітету, двоє виступили проти.