Литва зникне з мапи світу: Медвєдєв пригрозив "радіоактивним попелом"
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Литві наслідками у разі розміщення на її території будь-якої зброї, зокрема ядерної. Він заявив, що в разі російської відповіді НАТО нібито не стане на захист країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Медведєв заявив, що Москва може розглядати розміщення ядерної зброї в Литві як підставу для військової відповіді.
"З того, що я розумію, Литва говорила про можливість розміщення будь-якої зброї, включно з ядерною, на своїй території", - заявив він.
За словами російського політика, у разі такого розвитку подій Росія нібито буде змушена реагувати.
"Якщо, не дай Боже, щось подібне станеться, і нам доведеться реагувати на їхні дії, ніхто не стане на їхній захист", - сказав Медведєв.
Він також заявив, що стаття 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає принцип колективної оборони НАТО, нібито не буде застосована у разі такого сценарію.
"Відомо, що стаття 5 Північноатлантичного договору не буде застосована. Усі це визнають, тому що якщо вона буде застосована, це стане глобальною катастрофою, планетарного масштабу", - стверджує Медведєв.
Після цього він виступив із прямою погрозою на адресу Литви.
"Литва зникне з карти світу", - заявив заступник голови Ради безпеки РФ.
Його слова пролунали на тлі дискусії в Литві щодо можливого скасування конституційної заборони на розміщення ядерної зброї. Комітет Сейму з питань права та правопорядку підтримав відповідну ініціативу. За неї проголосували семеро членів комітету, двоє виступили проти.
Що відомо про ядерну зброю в ЄС
Через агресію РФ в Україні та постійний дрейф Трампа від НАТО у європейські країни розглядають різні засобі для ядерної оборони.
Наприклад, наприкінці червня 2026 року президент Фінляндії Олександр Стубб офіційно підписав поправки до закону про ядерну енергетику. Цей крок остаточно дозволив ввезення, транзит та зберігання ядерної зброї на території країни в рамках інтеграції до оборонної системи НАТО.
А Польща та Франція почали конкретні переговори про "ядерну парасольку". Сторони провели перше засідання спеціальної координаційної групи.
Також Берлін офіційно погодився брати участь у навчаннях французьких стратегічних ядерних сил. Досі країни діяли окремо, але тепер спільна стратегія має зміцнити стабільність у ЄС.