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Якщо постачання зброї неможливе. Глава Пентагону закликав передати Україні зимове спорядження

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Середа 12 жовтня 2022 19:45
Якщо постачання зброї неможливе. Глава Пентагону закликав передати Україні зимове спорядження Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країнам, які не мають можливості постачати Україні зброю, необхідно передавати ЗСУ зимове спорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна під час брифінгу.

Остін зазначив, що зараз дуже важлива будь-яка підтримка українських військових у повномасштабній війні проти РФ, згадавши про зимове спорядження.

"Кожен внесок важливий. Члени цієї Контактної групи єдині у нашій підтримці самооборони України у будь-яку пору року", - заявив Остін.

Нагадаємо, сьогодні, 12 жовтня, у Брюсселі відбулася зустріч міжнародної контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

Під час зустрічі Остін заявив, що українські військові досягли приголомшливих досягнень на полі бою та змінили динаміку війни.

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