Якщо постачання зброї неможливе. Глава Пентагону закликав передати Україні зимове спорядження
Країнам, які не мають можливості постачати Україні зброю, необхідно передавати ЗСУ зимове спорядження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна під час брифінгу.
Остін зазначив, що зараз дуже важлива будь-яка підтримка українських військових у повномасштабній війні проти РФ, згадавши про зимове спорядження.
"Кожен внесок важливий. Члени цієї Контактної групи єдині у нашій підтримці самооборони України у будь-яку пору року", - заявив Остін.
Нагадаємо, сьогодні, 12 жовтня, у Брюсселі відбулася зустріч міжнародної контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").
Під час зустрічі Остін заявив, що українські військові досягли приголомшливих досягнень на полі бою та змінили динаміку війни.
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