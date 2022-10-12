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Німеччина передасть Україні додаткові РСЗВ та артилерійські установки

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Середа 12 жовтня 2022 16:50
Німеччина передасть Україні додаткові РСЗВ та артилерійські установки Фото: Німеччина передасть Україні додаткові РСЗВ та артилерійські установки (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина планує передати Україні додаткові реактивні системи залпового вогню та артилерійські установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Німеччини.

Про факт нових поставок військової допомоги було повідомлено під час шостого засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Ракетні атаки та часткова мобілізація, фіктивні "референдуми", український контрнаступ. Ми координуємо нашу постійну підтримку", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від Міністерства оборони Німеччини, у найближчі кілька тижнів Україні передадуть САУ Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ Mars II. В якій кількості будуть відбуватись поставки, у відомстві не повідомили. Раніше Німеччина вже передавала Україні зазначені артилерійські установки та системи залпового вогню.

РСЗВ Mars II

Mіttlere Artillerie Raketen System - німецька реактивна система залпового вогню, яка була прийнята на озброєння Бундесверу в 1990 році. Ця пускова установка на гусеничному шасі фактично є ліцензійною копією американської M270 MLRS з незначними доопрацюваннями.

Артилерійська частина системи складається з двох одноразових блоків, в кожному з яких розміщується по шість транспортно-пускових контейнерів (ТПК) з реактивними боєприпасами калібру 227 або 237 мм. Забезпечується максимальна дальність ураження цілей на відстані 45 000 - 70 000 м, в залежності від боєприпасів. Система призначена для знищення скупчень живої сили та техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для встановлення мінних полів методом дистанційного мінування.

САУ Panzerhaubitze 2000

Німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці САУ використовують стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання. Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект усановки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км.

Нагадаємо, що раніше Німеччина планувала передати Україні ще чотири САУ Panzerhaubitze 2000.

Також німецький уряд схвалив продаж Україні 100 САУ Panzerhaubitze 2000. Їхнє виробництво може зайняти кілька років, тому, ймовірно, йдеться про укріплення ЗСУ у довгостроковій перспективі.

Окрім того, Литва погодилася відремонтувати німецькі гаубиці "PzH 2000", які вже передали Україні.

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