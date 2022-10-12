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РФ вивозить боєприпаси з Білорусі. Аналітики ISW оцінили можливість повторного наступу на півночі

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Середа 12 жовтня 2022 05:45
РФ вивозить боєприпаси з Білорусі. Аналітики ISW оцінили можливість повторного наступу на півночі Фото: РФ вивозить боєприпаси з Білорусі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росія вивозить боєприпаси та інші матеріальні засоби зі складів у Білорусі. Такі дії агресора несумісні з уявленням про створення умов для повторного наземного нападу на Україну з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що Генеральне управління розвідки поінформувало, що на станцію Кіровська у Криму нещодавно прибув ешелон із 492 тоннами боєприпасів із білоруського 43-го арсеналу складів ракет і БК у Гомелі.

Згідно із звітом ISW, водночас у ГУР вказали, що білоруські чиновники планують відправити додатково 13 ешелонів зі зброєю, технікою, боєприпасами та іншим невстановленим матеріалом із п’яти різних білоруських баз до Ростовської області.

"Переміщення білоруської техніки вказує на те, що російські та білоруські сили не створюють зони збору в Білорусі. Переміщення техніки та постачання до Криму та Ростовської області вказують на те, що сили РФ менш впевнені в безпеці наземних ліній зв'язку, що проходять через північну та західну Луганську область, враховуючи триваючий там український контрнаступ", - переконані фахівці.

В Інституті вивчення війни додали, що своєю чергою Генштаб ЗСУ підтвердив, що не спостерігає ознак формування наступальних угруповань у Білорусі станом на 11 жовтня.

Попри це Білорусь залишається співучасником війни. Адже матеріально підтримує російські наступальні дії та надає окупантам аеродроми, з яких ті можуть атакувати Україну високоточними боєприпасами.

Нагадаємо, в ISW заявили, що неспроможність Росії здобути перевагу в повітрі виключає килимові бомбардування України.

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