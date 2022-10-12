ЗСУ за 18 хвилин збили чотири російські гелікоптери Ка-52
У середу, 12 жовтня, українським військовим знадобилось лише 18 хвилин, щоб збити чотири російські гелікоптери Ка-52. При цьому військові не виключають, що збитих цілей може бути понад чотири.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"З 8.40 по 8.58 на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних гелікоптери противника (імовірно Ка-52)", - йдеться в повідомленні.
За даними військових, гелікоптери здійснювали вогневу підтримку окупантів на землі на південному напрямку.
"За попередніми даними один вертоліт впав на звільненій від рашистів території, решта - за лінією фронту, - додають в ПС ЗСУ. - Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться!"
Як повідомлялось, у середу, 12 жовтня, українські сили ППО в небі над Миколаївською областю збили 9 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
Крім того, за даними Генштабу на ранок середи, 12 жовтня ЗСУ збили 20 російських крилатих ракет.
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