Економічний "Рамштайн". Зеленський запропонував створити новий формат підтримки України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в ході міжнародного круглого столу , організованого в рамках осінніх зборів МВФ та Світового банку.

"Я вважаю, що було б корисно створити координаційний формат для фінансової підтримки України, подібний до того, який був створений у "Рамштайні" (авіабаза в Німеччині - ред.) для підтримки оборонної сфери", - заявив Зеленський.

За словами президента, він уже обговорив важливість координації фінансової допомоги з головою Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою.

"Було б добре створити постійну робочу групу, яка надаватиме фінансову підтримку Україні та активно працюватиме на різних рівнях - на рівні міжнародних союзників та конкретних країн, які беруть участь у наданні допомоги", - зазначив Зеленський.

Варто зауважити, що формат "Рамштайн" являє собою міжнародну конференцією союзників України. У ній приймають участь понад 50 країн НАТО та Євросоюзу, а також країни Африки та Азії. У день зустрічі вони зазвичай анонсують постачання озброєння для українських військових.