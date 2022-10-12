Обстріл центрального ринку Авдіївки: кількість поранених зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"Зранку 12 жовтня 2022 року окупаційні війська РФ з ракетних систем залпового вогню "Град" здійснили обстріл м. Авдіївка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, снаряди загарбників влучили у місцевий ринок, в результаті чого загинуло сім цивільних осіб. Окрім цього поранення різного ступеню тяжкості отримали ще дванадцять мирних громадян. Також була пошкоджена інфраструктура ринку, прилеглі будівлі та багатоквартирні будинки.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки злочину росіян, триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.