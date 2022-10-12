Чехія заборонить в'їзд росіянам за туристичними візами

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Чехії .

"Поки в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто їдуть на роботу, щодня через міжнародний аеропорт до Чехії виїжджають до 200 громадян РФ. Саме тому ми домовилися, що у в'їзді буде відмовлено тим громадянам Росії, які прибувають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони - тобто через наш міжнародний аеропорт - з метою туризму, спорту чи культури", - сказав міністр закордонних справ Ян Ліпавскі.

Він зазначив, що цей захід застосовуватиметься до мандрівників із чинною шенгенською візою, виданою будь-якою країною-членом Євросоюзу.

Так, Чехія приєднується до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які вже закрили свої кордони для російських туристів.

Крім того, Чехія дозволила українським студентам вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС, а білоруським студентам - дозволила в'їжджати на чеську територію.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим із РФ.

Крім того, країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від росіян документів на оформлення туристичних віз.

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