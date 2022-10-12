Росіяни обстріляли центральний ринок Авдіївки: є жертви та поранені

Російські війська зранку 12 жовтня обстріляли центральний ринок Авдіївки. Внаслідок атаки окупантів є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

У момент обстрілу на ринку було чимало людей. Внаслідок ворожої атаки загинули 7 осіб, ще 8 поранених.

"У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки - тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших", - йдеться у повідомленні.

Кириленко закликав жителів Донецької області евакуюватися.

"Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне - вижити", - зазначив голова ОВА.

Фото: в Авдіївці внаслідок обстрілів загинули 7 осіб

(t.me/pavlokyrylenko_donoda)