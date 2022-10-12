Росіяни обстріляли центральний ринок Авдіївки: є жертви та поранені
Російські війська зранку 12 жовтня обстріляли центральний ринок Авдіївки. Внаслідок атаки окупантів є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
У момент обстрілу на ринку було чимало людей. Внаслідок ворожої атаки загинули 7 осіб, ще 8 поранених.
"У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки - тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших", - йдеться у повідомленні.
Кириленко закликав жителів Донецької області евакуюватися.
"Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне - вижити", - зазначив голова ОВА.
Фото: в Авдіївці внаслідок обстрілів загинули 7 осіб
(t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Нагадаємо, за минулу добу у Донецькій області внаслідок обстрілів загинули шестеро цивільних осіб.
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