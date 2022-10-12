Франція може передати Україні системи HIMARS своєї модифікації, - ВВС

Франція може передати Україні системи LRU M270. Це модернізований аналог HIMARS на гусеничному ході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

За даними видання, ця інформація надходить з багатьох джерел, проте офіційно не підтверджена. На сьогоднішній зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн" Франція пообіцяла віддати три свої ракетні установки LRU M270. Такі установки є модернізованим аналог HIMARS на гусеничному ході.

Експерти з озброєнь із проекту Oryx відзначають, що у Франції в строю - всього 12 установок LRU. Ще 40 не модернізованих LRM M270 зберігаються на складах.