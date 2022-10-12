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Франція може передати Україні системи HIMARS своєї модифікації, - ВВС

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Середа 12 жовтня 2022 19:55
Франція може передати Україні системи HIMARS своєї модифікації, - ВВС Фото: Франція може передати Україні системи HIMARS своєї модифікації (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Франція може передати Україні системи LRU M270. Це модернізований аналог HIMARS на гусеничному ході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За даними видання, ця інформація надходить з багатьох джерел, проте офіційно не підтверджена. На сьогоднішній зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн" Франція пообіцяла віддати три свої ракетні установки LRU M270. Такі установки є модернізованим аналог HIMARS на гусеничному ході.

Експерти з озброєнь із проекту Oryx відзначають, що у Франції в строю - всього 12 установок LRU. Ще 40 не модернізованих LRM M270 зберігаються на складах.

Нагадаємо, що Україна попросила у Франції та Італії системи ППО SAMP-T.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон підтвердив плани поставок Україні додаткових гаубиць Caesar.

Сьогодні Канада оголосила новий пакет допомоги Україні на 47 млн доларів.

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