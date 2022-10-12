У середу, 12 жовтня, Литва заявила про новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Ми не зупинимося", - додав міністр.

За його словами, на потреби ЗСУ передадуть наступне:

"Литва продовжує свою підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Литві в серпні анонсували новий пакет військової допомоги для України.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони.

Раніше Канада оголосила новий пакет допомоги Україні на 47 млн доларів.

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