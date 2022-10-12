ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва заявила про новий пакет військової допомоги для України

Новость на русском →
Середа 12 жовтня 2022 22:53
Литва заявила про новий пакет військової допомоги для України Фото: глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 12 жовтня, Литва заявила про новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Литва продовжує свою підтримку України", - йдеться у повідомленні.

За його словами, на потреби ЗСУ передадуть наступне:

  • зимовий одяг та спорядження;
  • додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року;
  • забезпечать 120 мм міномети на платформі M113;
  • бронемашини;
  • тепловізори;
  • безпілотники.

"Ми не зупинимося", - додав міністр.

Нагадаємо, що у Литві в серпні анонсували новий пакет військової допомоги для України.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони.

Раніше Канада оголосила новий пакет допомоги Україні на 47 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Війна в Україні
NEWS
Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
DAILY
Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході
Юлія Акимовакоресподент Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході