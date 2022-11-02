Помічник держсекретаря США в Україні та ЗСУ скоро отримають NASAMS: новини за 1 листопада

Війна Росії проти України: останні новини

Помічник держсекретаря США перебуває з візитом в Україні

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід з 1 по 2 листопада перебуває з візитом в Україні.

У відомстві зазначають, що мета візиту - наголосити на подальшій підтримці України, яка захищає свою свободу у війні з Росією.

У ході візиту Донфрід проведе зустрічі з українськими міністрами, співробітниками Офісу президента, щоб обговорити поточні зусилля США щодо надання оборонної та енергетичної допомоги Україні та подальше відновлення нашої країни.

Співробітниця Держдепу зустрінеться з лідерами громадянського суспільства, щоб обговорити питання подальшої допомоги українському народу в реалізації його прагнень.

Стало відомо, як дві батареї NASAMS вплинуть на захист неба України

Україна отримає найближчим часом дві батареї ЗРК NASAMS від США. Чим більшою буде кількість пускових установок, тим більшим буде і захист українського неба.

"Йде мова про дві батареї (NASAMS - ред.), які найближчим часом вже будуть у складі Повітряних сил. Одна батарея може мати від двох до 9 пускових установок. Будемо сподіватися, що якомога більше склад тих батарей буде налічувати, щоб перекрити якомога більшу ділянку фронту", - розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він також зазначив, що в "Україна вже має NASAMS, один поки що від Німеччини та йому самому нудно".

"Йому треба допомога західних комплексів. Очікуємо також і IRIS-T до кінця року", - додав Ігнат.

Ердоган проведе переговори із Зеленським та Путіним щодо "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган проведе переговори з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Сторони обговорять "зернову угоду", яку намагається зірвати Москва.

Макрон пообіцяв Зеленському допомогти зміцнити ППО

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що допоможе Києву у зміцненні протиповітряної оборони.

Про це Макрон заявив Зеленському під час телефонної розмови, яка відбулась сьогодні. Президент Франції підтвердив повну мобілізацію його країни для якнайшвидшого збільшення військової підтримки України, зокрема, щодо протиповітряної оборони.

"Президент Макрон також висловив рішучість допомогти Україні протистояти наближенню зими, коли росіяни завдали значної шкоди інфраструктурі електро- та водопостачання країни. Він зазначив, що Франція посилить свою підтримку щодо цього", - йдеться у повідомленні.

Росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України

Російські військові ракетними ударами пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон. У ході розмови глава держави наголосив на її ролі у приєднанні України до європейської мережі ENTSO-E. Після цього наша країна почала експортувати електроенергію до Європи та стала одним із гарантів стабільності енергосистеми ЄС.

Молдова попросила допомоги у Румунії з постачанням електрики

Румунія допомогла Молдові з постачанням електроенергії після того, як країна втратила український імпорт.

"У ці надзвичайно важкі для всіх часи Молдова та Румунія не просто беруться за руки, але разом вершать свою долю як частину вільного світу. Я знаю, як важко приходити на допомогу, коли в тебе вдома теж важко. Але сьогодні ми живемо воістину драматичні та вирішальні часи - і ми потрібні один одному. Ми живемо у реальності страшної війни на наших кордонах", - сказала президент Молдови Мая Санду.

ООН, Туреччина та Україна на 2 листопада не планували рух суден зерновим коридором

Делегації ООН, Туреччини та України домовилися не планувати рух суден зерновим коридором у Чорному морі на 2 листопада.

"Секретаріат ООН у СКЦ повідомляє, що делегації України, Туреччини та ООН домовилися не планувати руху суден у рамках Чорноморської ініціативи 2 листопада", - йдеться у повідомленні прес-служби.

У СКЦ також зазначили, що призупинення руху кораблів у рамках "зернової угоди" 2 листопада є тимчасовим заходом. Інспектори ООН та Туреччини за сьогодні провели 36 перевірок судів, що відбувають. Команди піднялися на борт ще двох суден, але процес було припинено. Усі звіти про інспекції передано російській та українській делегаціям.

В МЗС закликали відкликати запрошення Путіну на саміт G20 та виключити Росію

У зв'язку з тим, що президент РФ Володимир Путін публічно визнав, що наказав про масований ракетний удар по Україні 31 жовтня, його запрошення на саміт G20 має бути відкликане, а Росія виключена з "групи двадцяти".

"Путін публічно визнав відання наказу про ракетні удари по українських цивільних та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не має сидіти за одним столом зі світовими лідерами. Запрошення Путіну на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія - виключена із Групи двадцяти", - йдеться в повідомленні.

Воллес назвав причину провалу російського бліцкригу в Україні

Блискавичне російське вторгнення в Україну провалилося тому, що окупаційні війська не забезпечили собі нормальний зв'язок, бронезахист та комплексну протиповітряну оборону.

"Росіяни зазнали невдачі, маючи перевагу в кількості. Вони могли похвалитися тим, скільки у них БМП та танків, але у них не було ані нормальної комплексної ППО, ані нормального зв'язку, ані нормальної захисної броні на їхній бронетехніці, яку "Джавеліни" просто розібрали. І при всій своїй масі вони не могли рухатися далі", - зазначив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Прогноз погоди на сьогодні

2 листопада в більшості областей суттєвих опадів не очікується.

"Трохи покапає - незначний дощ - лише вночі та вранці на сході, а вдень у північних областях", - розповіла синоптик.

Щедрість осені на строкату палітру продемонструє температура повітря:

на заході та півдні +12...+18 градусів;

на півночі +8...+12 градусів;

у центрі +9...+14 градусів;

на сході +6...+11 градусів.

Вітер буде переважно північно-західний, помірний або невеликий.