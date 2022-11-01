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NASAMS на підході. Стало відомо, як дві батареї вплинуть на захист неба України

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Київ, Вівторок 01 листопада 2022 13:32
NASAMS на підході. Стало відомо, як дві батареї вплинуть на захист неба України Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Україна отримає найближчим часом дві батареї ЗРК NASAMS від США. Чим більшою буде кількість пускових установок, тим більшим буде і захист українського неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

Що це означає

"Йде мова про дві батареї (NASAMS - ред.), які найближчим часом вже будуть у складі Повітряних сил. Одна батарея може мати від двох до 9 пускових установок. Будемо сподіватися, що якомога більше склад тих батарей буде налічувати, щоб перекрити якомога більшу ділянку фронту", - розповів Ігнат.

Він також зазначив, що в "Україна вже має NASAMS, один поки що від Німеччини та йому самому нудно".

"Йому треба допомога західних комплексів. Очікуємо також і IRIS-T до кінця року", - додав Ігнат.

Що відомо про NASAMS

NASAMS - це норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром, яка може випустити 72 ракети за 12 секунд і збиває літаки, гелікоптери і крилаті ракети.

Її використовують 12 країн світу. Зокрема, США взяли її на озброєння як один з видів захисту Білого дому.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що передадуть Україні сумарно вісім батарей протиповітряної оборони NASAMS, дві з яких уже надійдуть найближчим часом.

Додамо, раніше виробник NASAMS повідомив, що ще кілька тижнів тому передав перші дві системи уряду США і вони готові до відправки в Україну.

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