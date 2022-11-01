NASAMS на підході. Стало відомо, як дві батареї вплинуть на захист неба України

Україна отримає найближчим часом дві батареї ЗРК NASAMS від США. Чим більшою буде кількість пускових установок, тим більшим буде і захист українського неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу .

Що це означає

"Йде мова про дві батареї (NASAMS - ред.), які найближчим часом вже будуть у складі Повітряних сил. Одна батарея може мати від двох до 9 пускових установок. Будемо сподіватися, що якомога більше склад тих батарей буде налічувати, щоб перекрити якомога більшу ділянку фронту", - розповів Ігнат.

Він також зазначив, що в "Україна вже має NASAMS, один поки що від Німеччини та йому самому нудно".

"Йому треба допомога західних комплексів. Очікуємо також і IRIS-T до кінця року", - додав Ігнат.

Що відомо про NASAMS

NASAMS - це норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром, яка може випустити 72 ракети за 12 секунд і збиває літаки, гелікоптери і крилаті ракети.

Її використовують 12 країн світу. Зокрема, США взяли її на озброєння як один з видів захисту Білого дому.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що передадуть Україні сумарно вісім батарей протиповітряної оборони NASAMS, дві з яких уже надійдуть найближчим часом.

Додамо, раніше виробник NASAMS повідомив, що ще кілька тижнів тому передав перші дві системи уряду США і вони готові до відправки в Україну.

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