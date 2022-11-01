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СБУ оголосила підозру псевдоголові Херсонського "морпорта РФ" та ще двом зрадникам

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Херсонська область, Вівторок 01 листопада 2022 15:55
СБУ оголосила підозру псевдоголові Херсонського "морпорта РФ" та ще двом зрадникам Фото: СБУ оголосила підозру псевдоголові Херсонського "морпорта РФ" (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки оголосила підозру так званому "очільнику" Херсонського "морпорта РФ". Він допомагав ворогу переправляти боєприпаси на правий берег Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, йдеться про керівника створеного агресором "государственного унитарного предприятия "Херсонский морской торговый порт".

СБУ оголосила підозру псевдоголові Херсонського &quot;морпорта РФ&quot; та ще двом зрадникам

Відомо, що він забезпечував переправлення військової техніки і боєприпасів РФ для окупаційного угруповання на правому березі Дніпра, а для цього надавав плавзасоби підприємства, які використовувались під час будування переправ через Дніпро.

Також він брав участь у розграбуванні захоплених підприємств воднотранспортної галузі області для передачі викраденого РФ.

Слідство встановило, що зловмисником є колишній чиновник "Укрводшляху", який в червні цього року добровільно пішов на співпрацю з ворогом і вступив до лав окупаційної адміністрації Херсону.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.

Крім того, на у Херсонський області зафіксували і зрадницьку діяльність призначеного загарбниками "голови" селища Миролюбівка, який з початку окупації допомагав росіянам. Він надавав їм інформацію про учасників АТО та українських правоохоронців.

Також зрадник водив окупантів місцевістю, тим самим допомагаючи їм формувати логістику.

Разом з тим ще одну колаборантку викрили в Луганській області. Нею виявилась колишня директорка гімназії у Біловодську, яка добровільно погодилася очолити місцевий ліцей, підпорядкований окупантам "ЛНР".

За вказівкою ворога вона організувала "навчальний процес" з використанням російських "підручників" і "методичок", а педагогів направила на "перепідготовку" до РФ.

Також зрадниця агітувала дітей підтримати окупантів і в подальшому приєднуватися до їх лав, а для поширення прокремлівської пропаганди вона закликала до створення у захоплених школах осередків так званої "Юнармии" РФ.

Зазначено, що СБУ вже встановила місця перебування всіх трьох зловмисників.

Нагадаємо, нещодавно в Житомирі оголосили підозру співробітниці ліцею. Вона виправдовувала російську агресію та вторгнення.

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