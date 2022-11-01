СБУ оголосила підозру псевдоголові Херсонського "морпорта РФ" та ще двом зрадникам
Служба безпеки оголосила підозру так званому "очільнику" Херсонського "морпорта РФ". Він допомагав ворогу переправляти боєприпаси на правий берег Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією правоохоронців, йдеться про керівника створеного агресором "государственного унитарного предприятия "Херсонский морской торговый порт".
Відомо, що він забезпечував переправлення військової техніки і боєприпасів РФ для окупаційного угруповання на правому березі Дніпра, а для цього надавав плавзасоби підприємства, які використовувались під час будування переправ через Дніпро.
Також він брав участь у розграбуванні захоплених підприємств воднотранспортної галузі області для передачі викраденого РФ.
Слідство встановило, що зловмисником є колишній чиновник "Укрводшляху", який в червні цього року добровільно пішов на співпрацю з ворогом і вступив до лав окупаційної адміністрації Херсону.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.
Крім того, на у Херсонський області зафіксували і зрадницьку діяльність призначеного загарбниками "голови" селища Миролюбівка, який з початку окупації допомагав росіянам. Він надавав їм інформацію про учасників АТО та українських правоохоронців.
Також зрадник водив окупантів місцевістю, тим самим допомагаючи їм формувати логістику.
Разом з тим ще одну колаборантку викрили в Луганській області. Нею виявилась колишня директорка гімназії у Біловодську, яка добровільно погодилася очолити місцевий ліцей, підпорядкований окупантам "ЛНР".
За вказівкою ворога вона організувала "навчальний процес" з використанням російських "підручників" і "методичок", а педагогів направила на "перепідготовку" до РФ.
Також зрадниця агітувала дітей підтримати окупантів і в подальшому приєднуватися до їх лав, а для поширення прокремлівської пропаганди вона закликала до створення у захоплених школах осередків так званої "Юнармии" РФ.
Зазначено, що СБУ вже встановила місця перебування всіх трьох зловмисників.
Нагадаємо, нещодавно в Житомирі оголосили підозру співробітниці ліцею. Вона виправдовувала російську агресію та вторгнення.
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