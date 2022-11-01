Відчутно похолодає. Синоптик дала прогноз погоди на найближчі дні

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 2-3 листопада (GettyImages)

Найближчими днями дощів в Україні та Києві не буде, вдень місцями до +18. Щоправда, така погода триватиме недовго, похолодання варто чекати вже в другій половині тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Що завтра? Україна 2 листопада в більшості областей суттєвих опадів не очікується. "Трохи покапає - незначний дощ - лише вночі та вранці на сході, а вдень у північних областях", - розповіла синоптик. Щедрість осені на строкату палітру продемонструє температура повітря: на заході та півдні +12...+18 градусів;

на півночі +8...+12 градусів;

у центрі +9...+14 градусів;

на сході +6...+11 градусів. Вітер буде переважно північно-західний, помірний або невеликий. Київ У столиці у середу істотні опади - навряд, хіба що в другій половині дня є ймовірність невеликого дощу. "Вночі +3+6 градусів, завтра вдень до +10, +11 градусів", - додала Діденко. Що у четвер? Україна 3 листопада в Україні дощів побільшає, в другій половині тижня - похолоднішає.