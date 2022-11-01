Відчутно похолодає. Синоптик дала прогноз погоди на найближчі дні
Найближчими днями дощів в Україні та Києві не буде, вдень місцями до +18. Щоправда, така погода триватиме недовго, похолодання варто чекати вже в другій половині тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
Що завтра?
Україна
2 листопада в більшості областей суттєвих опадів не очікується.
"Трохи покапає - незначний дощ - лише вночі та вранці на сході, а вдень у північних областях", - розповіла синоптик.
Щедрість осені на строкату палітру продемонструє температура повітря:
- на заході та півдні +12...+18 градусів;
- на півночі +8...+12 градусів;
- у центрі +9...+14 градусів;
- на сході +6...+11 градусів.
Вітер буде переважно північно-західний, помірний або невеликий.
Київ
У столиці у середу істотні опади - навряд, хіба що в другій половині дня є ймовірність невеликого дощу.
"Вночі +3+6 градусів, завтра вдень до +10, +11 градусів", - додала Діденко.
Що у четвер?
Україна
3 листопада в Україні дощів побільшає, в другій половині тижня - похолоднішає.
Як повідомлялось, у четвер, 20 жовтня, у Карпатах зафіксували серйозне зниження температури. Показники на градуснику показали до -8 градусів.
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