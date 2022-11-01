Молдова попросила допомоги у Румунії з постачанням електрики, - Санду

Румунія допомогла Молдові з постачанням електроенергії після того, як країна втратила український імпорт.

Про це заявила президент Молдови Мая Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ .

"У ці надзвичайно важкі для всіх часи Молдова та Румунія не просто беруться за руки, але разом вершать свою долю як частину вільного світу. Я знаю, як важко приходити на допомогу, коли в тебе вдома теж важко. Але сьогодні ми живемо воістину драматичні та вирішальні часи - і ми потрібні один одному. Ми живемо у реальності страшної війни на наших кордонах", - сказала вона.

За словами президента, внаслідок військових дій гинуть безневинні люди в Україні і ставиться під загрозу весь регіон.

"Війна все ближча. На нашу землю вже падають російські ракети, націлені на українську інфраструктуру. Це сталося буквально вчора", - додала вона.

"Через війну в Україні Молдова переживає серйозну енергетичну кризу, і цієї зими існують ризики залишитися без газу та електрики. Для молдавських споживачів тариф на газ за останній рік збільшився у шість разів, він у два рази вищий, ніж у Румунії. Ситуація з електрикою не менш критична", - заявила Санду.

Крім того, президент Молдови зазначила, після того, як Росія розбомбила українські енергомережі, "Газпром" удвічі скоротив обсяг газу, що постачається до Молдови.

За її словами, енергетична вразливість країни використовується як привід для політичного шантажу та втручання у демократію, внутрішню та зовнішню політику країни.