Літак, 45 крилатих ракет, 4 гелікоптери і 650 окупантів: Генштаб назвав втрати РФ
За даними на ранок вівторка, 1 листопада українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 72470 військових. Крім того, вдалося збити 45 крилатих ракет, 4 гелікоптери та літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Українські військові зазначають, що найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 72470 (+650);
- танків - 2698 (+12);
- бойових броньованих машин - 5501 (+16);
- артилерійських систем - 1730 (+2);
- РСЗВ - 383 (+0);
- засоби ППО - 197 (+0);
- літаків - 276 (+1);
- гелікоптерів - 257 (+4);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1415 (+2);
- крилаті ракети - 397 (+45);
- кораблі/катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4143 (+15);
- спеціальна техніка - 154 (+0).
Як повідомлялось, військові Повітряних сил ЗСУ в ніч проти 1 листопада знищили три іранських безпілотника-камікадзе над Дніпропетровською областю.
Крім цього, російські окупанти в ніч на 1 листопада атакували Миколаїв ракетами С-300. Обстрілу зазнав приватний сектор.
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