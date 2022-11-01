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Літак, 45 крилатих ракет, 4 гелікоптери і 650 окупантів: Генштаб назвав втрати РФ

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Україна, Вівторок 01 листопада 2022 09:01
Літак, 45 крилатих ракет, 4 гелікоптери і 650 окупантів: Генштаб назвав втрати РФ Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок вівторка, 1 листопада українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 72470 військових. Крім того, вдалося збити 45 крилатих ракет, 4 гелікоптери та літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Українські військові зазначають, що найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 72470 (+650);
  • танків - 2698 (+12);
  • бойових броньованих машин - 5501 (+16);
  • артилерійських систем - 1730 (+2);
  • РСЗВ - 383 (+0);
  • засоби ППО - 197 (+0);
  • літаків - 276 (+1);
  • гелікоптерів - 257 (+4);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1415 (+2);
  • крилаті ракети - 397 (+45);
  • кораблі/катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4143 (+15);
  • спеціальна техніка - 154 (+0).

Як повідомлялось, військові Повітряних сил ЗСУ в ніч проти 1 листопада знищили три іранських безпілотника-камікадзе над Дніпропетровською областю.

Крім цього, російські окупанти в ніч на 1 листопада атакували Миколаїв ракетами С-300. Обстрілу зазнав приватний сектор.

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