Літак, 45 крилатих ракет, 4 гелікоптери і 650 окупантів: Генштаб назвав втрати РФ

За даними на ранок вівторка, 1 листопада українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 72470 військових. Крім того, вдалося збити 45 крилатих ракет, 4 гелікоптери та літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.