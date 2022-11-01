Помічник держсекретаря США перебуває з візитом в Україні

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід з 1 по 2 листопада перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

У відомстві зазначають, що мета візиту - наголосити на подальшій підтримці України, яка захищає свою свободу у війні з Росією.

У ході візиту Донфрід проведе зустрічі з українськими міністрами, співробітниками Офісу президента, щоб обговорити поточні зусилля США щодо надання оборонної та енергетичної допомоги Україні та подальше відновлення нашої країни.

Співробітниця Держдепу зустрінеться з лідерами громадянського суспільства, щоб обговорити питання подальшої допомоги українському народу в реалізації його прагнень.