Помощник госсекретаря США в Украине и ВСУ скоро получат NASAMS: новости за 1 ноября

Война России против Украины: последние новости

Помощник госсекретаря США находится с визитом в Украине

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с 1 по 2 ноября находится с визитом в Украину.

В ведомстве отмечают, что цель визита - подчеркнуть дальнейшую поддержку Украины, которая защищает свою свободу в войне с Россией.

В ходе визита Донфрид проведет встречи с украинскими министрами, сотрудниками Офиса президента, чтобы обсудить текущие усилия США по оказанию оборонной и энергетической помощи Украине и дальнейшему восстановлению нашей страны.

Сотрудница Госдепа встретится с лидерами гражданского общества, чтобы обсудить вопрос о дальнейшей помощи украинскому народу в реализации его стремлений.

Стало известно, как две батареи NASAMS повлияют на защиту неба Украины

Украина получит в ближайшее время две батареи ЗРК NASAMS от США. Чем больше будет количество пусковых установок, тем больше будет и защита украинского неба.

"Идет речь о двух батареях (NASAMS - ред.), которые в ближайшее время уже будут в составе Воздушных сил. Одна батарея может иметь от двух до 9 пусковых установок. Будем надеяться, что как можно большее количество этих батарей будет насчитывать, чтобы перекрыть как можно больше участок фронта", - рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он также отметил, что в "Украине уже есть NASAMS, один пока от Германии и ему самому скучно".

"Ему нужна помощь западных комплексов. Ожидаем также и IRIS-T до конца года", - добавил Игнат.

Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и Путиным по "зерновому соглашению"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Стороны обсудят "зерновое соглашение", которое пытается сорвать Москва.

Макрон пообещал Зеленскому помочь укрепить ПВО

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны.

Об этом Макрон заявил Зеленскому во время состоявшегося сегодня телефонного разговора. Президент Франции подтвердил полную мобилизацию его страны для скорейшего увеличения военной поддержки Украины, в частности, по противовоздушной обороне.

"Президент Макрон также выразил решимость помочь Украине противостоять приближению зимы, когда россияне нанесли значительный ущерб инфраструктуре электро- и водоснабжения страны. Он отметил, что Франция усилит свою поддержку в этом отношении", - говорится в сообщении.

Россияне повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины

Российские военные ракетными ударами повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины, в частности, ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон. В ходе разговора глава государства отметил его роль в присоединении Украины к европейской сети ENTSO-E. После этого страна начала экспортировать электроэнергию в Европу и стала одним из гарантов стабильности энергосистемы ЕС.

Молдова попросила помощи у Румынии по поставкам электричества

Румыния помогла Молдове со снабжением электроэнергией после того, как страна потеряла украинский импорт.

"В эти чрезвычайно трудные для всех времена Молдова и Румыния не просто берутся за руки, но вместе вершат свою судьбу как часть свободного мира. Я знаю, как трудно приходить на помощь, когда у тебя дома тоже тяжело. Но сегодня мы живем поистине драматичны и решающее время - и мы нужны друг другу. Мы живем в реальности страшной войны на наших границах", - сказала президент Молдовы Мая Санду.

ООН, Турция и Украина на 2 ноября не планировали движение судов по зерновому коридору

Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по зерновому коридору в Черном море на 2 ноября.

"Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы.

В СКЦ также отметили, что приостановка движения кораблей в рамках "зернового соглашения" 2 ноября является временной мерой. Инспекторы ООН и Турции за сегодня провели 36 проверок отбывающих судов. Команды поднялись на борт еще двух судов, но процесс был приостановлен. Все отчеты об инспекциях переданы российской и украинской делегациям.

В МИД призывали отозвать приглашение Путину на саммит G20 и исключить Россию

В связи с тем, что президент РФ Владимир Путин публично признал, что приказал о массированном ракетном ударе по Украине 31 октября, его приглашение на саммит G20 должно быть отозвано, а Россия исключена из "группы двадцати".

"Путин публично признал ведение приказа о ракетных ударах по украинским гражданским и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за одним столом с мировыми лидерами. Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия - исключена из Группы двадцати", - говорится в сообщении.

Уоллес назвал причину провала российского блицкрига в Украине

Молниеносное российское вторжение в Украину провалилось потому, что оккупационные войска не обеспечили себе нормальную связь, бронезащиту и комплексную противовоздушную оборону.

"Россияне потерпели неудачу, имея преимущество в количестве. Они могли похвастаться тем, сколько у них БМП и танков, но у них не было ни нормальной комплексной ПВО, ни нормальной связи, ни нормальной защитной брони на их бронетехнике, которую "Джавелины" просто разобрали. И при всей своей массе они не могли двигаться дальше", - отметил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Прогноз погоды на сегодня.

2 ноября в большинстве областей существенных осадков не ожидается.

"Немного покапает - незначительный дождь - лишь ночью и утром на востоке, а днем в северных областях", - рассказала синоптик.

Щедрость осени на пеструю палитру продемонстрирует температура воздуха:

на западе и юге +12...+18 градусов;

на севере +8...+12 градусов;

в центре +9...+14 градусов;

на востоке +6...+11 градусов.

Ветер будет преимущественно северо-западный, умеренный или небольшой.